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25 марта 2021, 18:50

Сотрудники ФСБ нагрянули в медиахолдинг мэрии Екатеринбурга с обыском

Фургон ФСБ

Информацию о проведении обысков "Облгазете" подтвердили в мэрии уральской столицы. Фото: Александр Исаков.

Управление ФСБ России по Свердловской области проводит обыск в МАУ "Город", который является частью медиахолдинга администрации Екатеринбурга. Это учреждение - одно из основных распорядителей бюджетных средств на пиар городских властей.

Информацию о проведении обысков "Облгазете" подтвердили в мэрии уральской столицы, однако от комментариев воздержались. Отмечается, что администрация города оказывает сотрудникам ФСБ необходимое содействие. В пресс-службе регионального управления ФСБ ситуацию пока не комментируют.

Как сообщают некоторые СМИ, обыски связаны с подозрением на коррупцию при закупке подарков для ветеранов Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

МАУ "Город" занимается формированием единой системы информирования населения для обеспечения информационной открытости мэра Екатеринбурга, органов администрации города и должностных лиц.

Областная газета Свердловской области

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