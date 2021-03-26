Темы дня

Общество / Происшествия
26 марта 2021, 07:51

В Екатеринбурге горело общежитие на Сибирском тракте

Спасатели тушат пожар в общежитии

Благодаря грамотным действиям пожарных подразделений удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние комнаты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Из пятиэтажного здания накануне вечером самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Установлено, что горели вещи в комнате на четвёртом этаже.

Сообщение о возгорании в общежитии на Сибирском тракте поступило в диспетчерскую Екатеринбурга около 21:00. Площадь пожара составила 15 кв. м.

"Благодаря грамотным действиям пожарных подразделений удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние комнаты. Спасатели ликвидировали огонь в течение 20 минут. Причины пожара уточняются. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.03.2021, 07:51 / Общество
В Екатеринбурге горело общежитие на Сибирском тракте
26.03.2021, 07:30 / Общество
В Екатеринбурге 41,3 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам
26.03.2021, 02:03 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
25.03.2021, 21:22 / Общество
Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости по большинству инфекций в 2020 году
25.03.2021, 20:32 / Общество
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение ещё с шестью странами