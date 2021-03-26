В Екатеринбурге горело общежитие на Сибирском тракте

Благодаря грамотным действиям пожарных подразделений удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние комнаты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Из пятиэтажного здания накануне вечером самостоятельно эвакуировались 20 жильцов. Установлено, что горели вещи в комнате на четвёртом этаже.

Сообщение о возгорании в общежитии на Сибирском тракте поступило в диспетчерскую Екатеринбурга около 21:00. Площадь пожара составила 15 кв. м.

"Благодаря грамотным действиям пожарных подразделений удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние комнаты. Спасатели ликвидировали огонь в течение 20 минут. Причины пожара уточняются. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области