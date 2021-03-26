Прокуратура организовала проверку по факту отравления школьников в Сосьве

В период с 15 по 23 марта девять учеников заболели острой кишечной инфекцией. Фото: Галина Соловьёва.

Серовская городская прокуратура проверит информацию об отравлении детей в школе №1 в посёлке Сосьва. В период с 15 по 23 марта девять учеников заболели острой кишечной инфекцией.

В ходе проверки будут установлены причины ухудшения состояния здоровья школьников и дадут правовую оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, сообщает пресс-служба прокуратуры.

На сегодняшний день известно о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке руководителем образовательного учреждения и организатором питания в школе ООО "Кохида НТ". Помимо этого, состояние питьевой воды из разводящей сети учреждения было признано неудовлетворительным.

После проведения проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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