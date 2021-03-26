В Египте при столкновении поездов погибло 32 пассажира

В провинции Сохаг, на юге Египта произошло столкновение двух пассажирских поездов. Фото: Александр Исаков.

В провинции Сохаг, на юге Египта произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погибли 32 человека, а ещё 66 - пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Египта, во время аварии перевернулось три вагона. На место трагедии направили 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в ближайшие медучреждения.

Глава минтранспорта Камель аль-Вазир поручил задержать машинистов поездов, а генеральная прокуратура Египта начала расследование происшествия. Премьер-министр страны Мустафа Мадбули взял ситуацию под личный контроль.

Из-за аварии движение по железной дороге в южном направлении полностью остановлено.