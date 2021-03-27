В частном секторе Екатеринбурга на Енисейской ночью тушили крупный пожар

До прибытия пожарных двое граждан, заметив возгорание, эвакуировали из рядом расположенного дома трёх человек, в том числе ребёнка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 27 марта тушили пожар в частном секторе на ул. Енисейская. Площадь возгорания составила 75 кв. м.

Установлено, что первыми загорелись надворные постройки в микрорайоне Семь Ключей. 25 спасателей не допустили пожара в жилых домах, хоть и огонь распространялся быстро из-за деревянных конструкций и горючей загрузки. До прибытия пожарных двое граждан, заметив возгорание, эвакуировали из дома вблизи трёх человек, в том числе ребёнка.

"В 00:54 пожар был локализован на площади 75 кв. м. В 01:13 открытое горение ликвидировано. В 3:10 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Силы и средства вернулись в пункты постоянной дислокации. Причина пожара устанавливается", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.