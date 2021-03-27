Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с железнодорожной катастрофой

Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Арабской Республики Абдельфаттаху Сиси. 26 марта при столкновении двух поездов в Египте погибли 32 человека.

Ещё более 100 граждан получили травмы. Инцидент произошёл в провинции Сохаг, на юге Египта. В результате столкновения двух пассажирских поездов перевернулись несколько вагонов с людьми.

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - приводит слова из телеграммы пресс-служба Кремля.