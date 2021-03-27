В Екатеринбурге из-за плохой уборки снега произошло 157 ДТП, в которых погибли 5 человек

В 157 ДТП, произошедших на плохо очищенных дорогах Екатеринбурга, пострадали 207 человек, в том числе 23 ребёнка. Фото: Алексей Кунилов

Это данные за три месяца, с начала 2021 года. Количество аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 18%.

В 157 ДТП, произошедших на плохо очищенных дорогах Екатеринбурга, пострадали 207 человек, в том числе 23 ребёнка. Только с начала марта недостатки зимнего содержания улиц привели к 29 авариям, в которых травмировались 37 человек.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить экстренное торможение и начинать тормозить заранее. Автовладельцам стоит собранными, осторожными и внимательными", - призывают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В ГИБДД отмечают, что для устранения неудовлетворительных дорожных условий сотрудниками выдано 484 предписания, возбуждено 90 административных дел.

Напомним, что сначала этого года из-за непогоды сотрудникам ГИБДД приходилось ограничивать движение на некоторых свердловских трассах.

Читайте также:

Свердловчан предупредили о гололедице и мокром снеге.