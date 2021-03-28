На Среднем Урале в ДТП с участием двух автомобилей пострадали пять человек

Пострадавшие госпитализированы в больницу Екатеринбурга. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 1-м километре автодороги "Обход Верхней Пышмы" столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Установлено, что в 21:30 27 марта водитель "ВА3-21099", выезжая со второстепенной дороги по ул. Пролетарская, не уступил дорогу автомобилю KIA Seltos, который двигался со стороны посёлка Красный в направлении Екатеринбурга. Произошло столкновение.

В результате ДТП водитель и три пассажира, находившиеся в первой машине, а также пассажир на KIA получили травмы. Они все были госпитализированы в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что все участники аварии были пристёгнуты ремнями безопасности. Водители освидетельствованы на состояние алкогольного опьянения, опьянения не установлено. На месте происшествия проведены процессуальные действия, осуществлены замеры, опрошены очевидцы.

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