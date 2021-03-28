На Урале автобус с 26-ю подростками попал в ДТП

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня ночью автобус свердловского хореографического коллектива "Рандеву" попал в ДТП. В момент происшествия в салоне находились 26 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и четверо сопровождающих.

Авария произошла на территории Ирбиского ГО в 04:48 28 марта. В автобус Higer, направлявшийся в аэропорт Кольцово, въехал "ВАЗ-2110". Легковушка оказалась на встречке, предположительно из-за того, что 46-летний водитель задремал за рулём.

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. В свою очередь водитель и пассажир ВАЗ с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что после аварии коллективу был предоставлен другой автобус. На нём юные свердловчане добрались в аэропорт, а далее вылетели в Москву, где примут участие в международном конкурсе по хореографии.

Точные обстоятельства столкновения сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.