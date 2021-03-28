Темы дня

Общество / Происшествия
28 марта 2021, 14:19

На Урале автобус с 26-ю подростками попал в ДТП

авария с автобусом

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня ночью автобус свердловского хореографического коллектива "Рандеву" попал в ДТП. В момент происшествия в салоне находились 26 подростков в возрасте от 14 до 18 лет и четверо сопровождающих.

Авария произошла на территории Ирбиского ГО в 04:48 28 марта. В автобус Higer, направлявшийся в аэропорт Кольцово, въехал "ВАЗ-2110". Легковушка оказалась на встречке, предположительно из-за того, что 46-летний водитель задремал за рулём.

По предварительным данным, в автобусе никто не пострадал. В свою очередь водитель и пассажир ВАЗ с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что после аварии коллективу был предоставлен другой автобус. На нём юные свердловчане добрались в аэропорт, а далее вылетели в Москву, где примут участие в международном конкурсе по хореографии.

Точные обстоятельства столкновения сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.03.2021, 15:27 / Общество
Температурные колебания на Среднем Урале сохранятся до конца марта
28.03.2021, 14:19 / Общество
На Урале автобус с 26-ю подростками попал в ДТП
28.03.2021, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области зафиксировали 139 случаев коронавируса
28.03.2021, 13:07 / Общество
В России COVID-19 подхватили ещё 9 088 человек
28.03.2021, 12:11 / Общество
В Екатеринбурге увеличили расходы на ЖКХ на 90,3 млн рублей