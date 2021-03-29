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Общество / Происшествия
29 марта 2021, 08:03

В трёхэтажке Екатеринбурга на Уралмаше произошёл хлопок газовоздушной смеси

Дом на Орловской, в котором произошёл хлопок газа

Хлопок газа не привёл к возгоранию, однако повредил окно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В результате хлопка пострадал один человек. Ещё 19 жильцов были эвакуированы, в том числе четверо детей.

Инцидент произошёл накануне вечером на Орловской, 52 на Уралмаше. Хлопок газа не привёл к возгоранию, однако повредил окно. На место происшествия в Екатеринбурге выезжали 9 спасателей на трёх спецмашинах.

"По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что на третьем этаже этаже трёхэтажки произошёл хлопок газовоздушной смеси. Причина устанавливается", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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