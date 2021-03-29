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29 марта 2021, 08:10

В ГУ ФСИН по Свердловской области прокомментировали бунт в колонии

Колючая проволка

В учреждении ведётся проверка. Фото: Галина Соловьёва

Несколько заключённых в ИК-47 в Каменске-Уральском нанесли себе лезвиями лёгкие порезы. Им была оказана помощь, ситуация в колонии строгого режима стабильная и управляемая.

Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что сообщения о массовых беспорядках не соответствует действительности. В ИК-47 работает руководство областного ГУ ФСИН.

"Информация распространяется осуждёнными через близких в СМИ для реализации своих демонстративно-шантажных замыслов. 28 марта восемь осуждённых нанесли себе лёгкие царапины одноразовыми бритвенными станками с целью демонстративно-шантажных действий. Всем им быстро была оказана медицинская помощь", - говорится в официальном комментарии.

Областная газета Свердловской области

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