Два человека погибли во время пожара в аварийном доме в Верхней Туре

Заселёнными на момент пожара были три из восьми квартир. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Верхней Туре в аварийном доме на улице Лесная произошёл пожар. При разборе сгоревших конструкций обрушившегося здания были обнаружены два тела – мужчины и женщины.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера накануне днём. На площади 240 "квадратов" горел двухэтажный барак. До прибытия спасателей здание покинули 20 человек. Сообщалось о пострадавших.

По утонённым данным пресс-службы региональной прокуратуры, предварительно, из-за неосторожного обращения с огнём при курении горела квартира, расположенная на первом этаже муниципального жилого дома. Заселёнными на момент пожара были три из восьми квартир. После инцидента жильцов из двух квартир расселили.

Сейчас прокуратурой организована проверка, в ходе которой планируется выяснить обстоятельства произошедшего. Сотрудники ведомства также дадут оценку "соблюдению законодательства о противопожарной безопасности, жилищного законодательства в части непринятия должностными лицами мер к своевременному расселению дома, признанного аварийным". При наличии оснований будут приняты меры.