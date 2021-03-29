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29 марта 2021, 14:22

В Нижнем Тагиле при пожаре погибла пожилая женщина

пожар с погибшим

При пожаре погибла пожилая женщина (1933 года рождения). По данному факту организована проверка. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле организована проверка по факту обнаружения тела женщины в ходе тушения пожара в доме на ул. Газетной. Инцидент произошёл накануне вечером.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 19:35. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома, горело имущество. Из здания спасатели эвакуировали 10 человек. Также сообщалось о пострадавших.

По уточнённым данным, при пожаре погибла пожилая женщина (1933 года рождения). По данному факту следственным комитетом организована проверка, в ходе которой планируется установить все обстоятельства произошедшего. Сейчас специалистами опрашиваются соседи и проводятся соответствующие судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Свердловской области информирует, что "признаков насильственной смерти на теле гражданки не выявлено".

Ранее "Облгазета" сообщала, что вчера в Верхней Туре в аварийном доме на улице Лесной произошёл пожар. При разборе сгоревших конструкций обрушившегося здания были обнаружены два тела – мужчины и женщины.

Областная газета Свердловской области

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В Нижнем Тагиле при пожаре погибла пожилая женщина