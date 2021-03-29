СКР выясняет обстоятельства бунта в колонии Каменска-Уральского

В ИК-47 работает руководство областного ГУ ФСИН. Фото: Александр Зайцев

В ИК-47 строгого режима в Каменске-Уральском несколько заключённых нанесли себе порезы. Инцидентом заинтересовались следователи.

По данным следствия, поверхностные порезы предплечий нанесли себе пять человек. В ГУ ФСИН по Свердловской области сообщили о восьми заключённых.

"По данному факту следственным отделом по Каменску-Уральскому проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. С этой целью принимаются меры к опросу осуждённых и сотрудников исправительного учреждения, а также установлению точного числа заключённых, которые причинил себе телесные повреждения. Анализируется необходимая документация, должностные инструкции администрации колонии, сведения об оказании медпомощи, характеризующие материалы в отношении них", - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошёл 28 марта. Начальник пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что сообщения о массовых беспорядках не соответствует действительности. Пострадавшим была оказана помощь, ситуация в колонии строгого режима стабильная и управляемая. В ИК-47 работает руководство областного ГУ ФСИН.