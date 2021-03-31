Стрельба в Подмосковье. Главное об инциденте

На месте работали сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Фото: Алексей Кунилов.

Накануне в Подмосковье силовики попытались задержать мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Однако без жертв не обошлось. Рассказываем подробнее об инциденте.

По данным ГСУ СК России по Московской области, 61-летний подозреваемый не пустил сотрудников силовых структур к себе домой. Он забаррикадировался и начал стрелять в их сторону, бросил гранату. В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Стрелявший – гендиректор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству Владимир Барданов – использовал против силовиков не менее 20 гранат, сообщает ТАСС. Мужчина оказал ожесточённое сопротивление прибывшим на место сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии и СК. Он устроил взрыв, в результате которого в коттедже начался пожар.

Известно, что в доме также находились родственники стрелка – ребёнок и трое взрослых. Они покинули горящий дом, сам пожилой гражданин остался в здании. Позже в сгоревшем коттедже нашли его тело. Погибшему проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Она поможет определить психологические особенности человека и мотивы его действий.