Темы дня

Общество / Происшествия
31 марта 2021, 10:17

Стрельба в Подмосковье. Главное об инциденте

полиция

На месте работали сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и Следственного комитета. Фото: Алексей Кунилов.

Накануне в Подмосковье силовики попытались задержать мужчину, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Однако без жертв не обошлось. Рассказываем подробнее об инциденте.

По данным ГСУ СК России по Московской области, 61-летний подозреваемый не пустил сотрудников силовых структур к себе домой. Он забаррикадировался и начал стрелять в их сторону, бросил гранату. В связи с этим следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Стрелявший – гендиректор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству Владимир Барданов – использовал против силовиков не менее 20 гранат, сообщает ТАСС. Мужчина оказал ожесточённое сопротивление прибывшим на место сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии и СК. Он устроил взрыв, в результате которого в коттедже начался пожар.

Известно, что в доме также находились родственники стрелка – ребёнок и трое взрослых. Они покинули горящий дом, сам пожилой гражданин остался в здании. Позже в сгоревшем коттедже нашли его тело. Погибшему проведут посмертную психиатрическую экспертизу. Она поможет определить психологические особенности человека и мотивы его действий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.03.2021, 10:17 / Общество
Стрельба в Подмосковье. Главное об инциденте
31.03.2021, 10:10 / Общество
Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках
31.03.2021, 09:51 / Общество
50% подхвативших COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга
31.03.2021, 08:57 / Общество
Жители Екатеринбурга смогут сдать опасные отходы
31.03.2021, 08:13 / Политика
Глава Новоуральского ГО Владимир Цветов подал в отставку