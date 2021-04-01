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Общество / Происшествия
1 апреля 2021, 10:44

В Екатеринбурге при пожаре на складе погибли животные в террариуме

Рептилии

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 1 апреля утром горел подвал складского здания на Завокзальной. Спасатели нашли в нём террариум с мелкими рептилиями, однако спасти животных не удалось.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Огонь повредил внутреннюю отделку подвального помещения.

"На место происшествия выезжали 25 спасателей на 7 спецмашинах. Открытое горение они ликвидировали после 7:30. В ходе обследования подвала был выявлен террариум, в котором выращивались мелкие рептилии. Все животные погибли", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Проливка и разбор сгоревших конструкций на складе завершились в 9:36. С места пожара был дан полный отбой.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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