В Полевском машина с пятью детьми съехала к кювет

Дети сидели на задних пассажирских сидениях и были пристёгнуты ремнями безопасности. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель полного минивэна не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, а затем оказалась в воде в кювете. В результате пострадали пять детей, находившихся в машине.

Все они осмотрены врачами. Госпитализирована одна девочка.

Как пояснила 35-летняя водитель Mitsubishi Dion, 1 апреля она везла в центр развития творчества на интеллектуальную игру свою дочь и её четверых одноклассников. Кроме того, на переднем пассажирском сидении ехала классный руководитель, она не пострадала. Установлено, что администрация школы и родители детей знали об организации поездки. Сейчас идёт проверка в образовательном учреждении.

Установлено, что водитель двигалась со скоростью 30-40 км/ч со стороны южной части в сторону северной части Полевского. Дети сидели на задних пассажирских сидениях и были пристёгнуты ремнями безопасности. Заканчивая прохождение затяжного поворота, задним правым колесом минивэн зацепил обочину, выехал на встречную полосу, где его развернуло и откинуло в правый кювет.

"Сотрудники ГИБДД оформили в отношении виновницы ДТП административный материал по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей при ДТП. Вынесено определение ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации ТС, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. Проведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены очевидцы происшествия", - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.