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2 апреля 2021, 16:41

Сотрудников мэрии Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

Администрация Екатеринбурга

На месте работают сотрудники полиции и МЧС. Фото: Павел Ворожцов.

Здание администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании. На месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Информацию об эвакуации "ОГ" подтвердили в администрации.

Сигнал тревоги прозвучал около 15:30. Сотрудников мэрии Екатеринбурга вывели на площадку рядом с ТЦ "Пассаж" и объяснили, что эвакуация вызвана сообщением о минировании.

"Эвакуировали нас примерно час назад. В здании работают сотрудники МЧС и МВД. Стоим, ждём, когда поступит информация от силовиков, чтобы вернуться в мэрию. Надеемся, что сообщение о минировании ложное", - сообщили "Облгазете" в мэрии.

Областная газета Свердловской области

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