Три человека погибли при столкновении машины с грузовиком под Кушвой

По факту ДТП проводится расследование для установления окончательной причины ДТП. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В лобовом столкновении на автодороге "Кушва - Баранчинский" погибли три человека. ДТП произошло утром 5 апреля.

Установлено, что 28-летний водитель "ВАЗ-21140" вёз двух пассажиров со стороны п. Баранчинский в сторону Кушвы. Он не учёл дорожные условия и не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу и столкновение с грузовиком Hyundai. ДТП произошло на 15-м км автодороги. Водитель отечественной машины и двое мужчин 56 и 46 лет, находившихся на переднем и заднем сидениях, погибли. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение на месте аварии. Они провели осмотр места происшествия, машин и опросили очевидцев. По факту ДТП проводится расследование для установления окончательной причины ДТП.

"Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать скорость соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, отказаться от опасных манёвров, которые могут привести ДТП", - призвали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Читайте также:

Госавтоинспекция предупредила жителей Екатеринбурга о гололёде.