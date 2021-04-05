Темы дня

Общество / Происшествия
5 апреля 2021, 14:08

В Бангладеш затонул пассажирский паром: 26 человек погибли

Река

Авария произошла на реке Шиталакшья. Фото: Александр Зайцев.

В Республике Бангладеш после столкновения с другим судном затонул пассажирский паром. Из 50 пассажиров в живых остались 26 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа", авария произошла на реке Шиталакшья в воскресенье, 4 апреля. Ранее французское издание Agence France-Presse сообщало о пяти жертвах, однако затем их число увеличилось в пять раз.

"Ещё 21 тело было обнаружено в понедельник, что увеличивает общее число жертв с пяти до 26", - заявил представитель штаба гражданской обороны Эршада Хуссейна.

Напомним, что ещё одно трагическое происшествие с участием пассажирского транспорта произошло 26 марта в египетской провинции Сохаг - там столкнулись два поезда. В результате аварии погибли 19 человек, а ещё 185 - пострадали.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2021, 17:26 / Общество
Выездные вакцинации от COVID-19 пройдут ещё в двух ТРЦ Екатеринбурга
05.04.2021, 17:23 / Общество
Четверть школ Екатеринбурга набрали будущих первоклассников
05.04.2021, 16:51 / Общество
Житель свердловского посёлка стал финалистом всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"
05.04.2021, 16:28 / Общество
В 2021 году на борьбу с лесными пожарами на Урале направят 2,5 млрд рублей
05.04.2021, 16:20 / Общество
Первую прививку от коронавируса поставили 233 тысячи свердловчан