В Бангладеш затонул пассажирский паром: 26 человек погибли

Авария произошла на реке Шиталакшья. Фото: Александр Зайцев.

В Республике Бангладеш после столкновения с другим судном затонул пассажирский паром. Из 50 пассажиров в живых остались 26 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа", авария произошла на реке Шиталакшья в воскресенье, 4 апреля. Ранее французское издание Agence France-Presse сообщало о пяти жертвах, однако затем их число увеличилось в пять раз.

"Ещё 21 тело было обнаружено в понедельник, что увеличивает общее число жертв с пяти до 26", - заявил представитель штаба гражданской обороны Эршада Хуссейна.

Напомним, что ещё одно трагическое происшествие с участием пассажирского транспорта произошло 26 марта в египетской провинции Сохаг - там столкнулись два поезда. В результате аварии погибли 19 человек, а ещё 185 - пострадали.