В Екатеринбурге полыхала машина на Октябрьской площади

В Екатеринбурге и Полевском в ночь на 7 апреля полыхали иномарки. Оба пожара произошли после 4:00.
Ford Fiesta загорелся на пл. Октябрьская - напротив здания свердловского правительства в Екатеринбурге. На место происшествия выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате пожара на площади двух кв. м у машины остались повреждены моторный отсек и салон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Такие же повреждения огонь нанёс Toyota Camry в Полевском. Она загорелась около 4:13 на ул. Декабристов. 7 спасателей тушили автомобиль одну минуту.
Отметим, что это первые ночные пожары на транспорте с начала апреля.
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Поджигатели
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