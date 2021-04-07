В Екатеринбурге полыхала машина на Октябрьской площади

В столице Урала машина загорелась напротив здания свердловского правительства. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге и Полевском в ночь на 7 апреля полыхали иномарки. Оба пожара произошли после 4:00.

Ford Fiesta загорелся на пл. Октябрьская - напротив здания свердловского правительства в Екатеринбурге. На место происшествия выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате пожара на площади двух кв. м у машины остались повреждены моторный отсек и салон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Такие же повреждения огонь нанёс Toyota Camry в Полевском. Она загорелась около 4:13 на ул. Декабристов. 7 спасателей тушили автомобиль одну минуту.

Отметим, что это первые ночные пожары на транспорте с начала апреля.