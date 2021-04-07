В Среднеуральске организовали проверку из-за травмирования школьника на уроке физкультуры

Инцидент произошёл на уроке физкультуры. Фото: Алексей Кунилов

9-летний школьник получил серьёзную травму на уроке физкультуры в одной из школ Среднеуральска. Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка.

Тяжесть вреда здоровью школьника уточняется.

"Выясняются обстоятельства инцидента. Принимаются меры к опросу пострадавшего школьника и его родителей, а также сотрудников образовательного учреждения. По итогам доследственной проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным СМИ, инцидент произошёл в школе №6. Дети играли в игру "Цепи кованые", во время которой мальчик получил компрессионный перелом нескольких позвонков.