В Алапаевске из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

К месту инцидента были направлены 13 огнеборцев. Фото: Галина Соловьёва.

В Алапаевске произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Братьев Бессоновых. Спасатели эвакуировали жильцов, в том числе детей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 23:51 8 апреля. На лестничной клетке первого этажа горели детские коляски.

К месту инцидента были направлены 13 огнеборцев. С помощью маски самоспасателя сотрудники МЧС эвакуировали из здания 20 человек, в том числе два ребёнка.

В 23:56 огонь был локализован, в 23:57 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:25. Площадь пожара составила три квадратных метра.