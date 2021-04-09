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Общество / Происшествия
9 апреля 2021, 10:17

В Екатеринбурге ранним утром пожарные эвакуировали 30 жителей пятиэтажки

пожар

Пожар произошёл в здании, где расположен детский центр "Вавилон". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Металлургов произошёл пожар. В цокольном этаже пятиэтажного муниципального жилого дома было повреждено помещение электрощитовой.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 6:58. На вызов выезжали 16 огнеборцев. Прибыв на место ЧП, спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе одного ребёнка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Известно, что в 07:06 огонь был локализован, а в 07:08 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:57. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Как сообщают местные СМИ, пожар произошёл в здании, где расположен детский центр "Вавилон".

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Областная газета Свердловской области

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