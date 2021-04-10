В Свердловской области при тушении пожара погиб сотрудник МЧС

Один из сотрудников МЧС получил травмы несовместимые с жизнью в результате обрушения стены дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Утром 10 апреля спасатели получили сообщение о возгорании в частном строящемся доме по улице Лесной в Асбесте. Во время тушения пожара погиб один из огнеборцев.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, один из сотрудников МЧС получил травмы несовместимые с жизнью в результате обрушения стены дома. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту гибели спасателя.

Сотрудники СКР провели осмотр места происшествия, приступили к опросу очевидцев инцидента, а также к установлению всех обстоятельств трагедий. Назначена судмедэкспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 64 квадратов горела кровля. В результате пожара повреждены стены и домашнее имущество дома.