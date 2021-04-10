В результате ДТП с автобусом в Турции погибла российская туристка

Авария произошла на трассе Конья – Аксарай в центральной Турции. Фото: Twitter МИД России.

Утром 10 апреля на трассе Конья – Аксарай в центральной Турции произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего группу из 32 российских туристов в Каппадокию. В результате аварии пострадали 26 человек и скончалась одна девушка.

По предварительной информации правоохранительных органов Турции, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет, где автобус перевернулся. Как сообщает МИД РФ, все пострадавшие были доставлены в больницы в населённых пунктах Конья и Сельчук, где им оказывается экстренная медпомощь.

Сотрудники посольства России в Анкаре экстренно выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Отмечается, что посольство и генконсульство в Анталье находится в постоянном взаимодействии с турецкими властями.

Министерство внутренних дел России приносит соболезнования родным и близким погибшей туристки, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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