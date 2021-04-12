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Общество / Происшествия
12 апреля 2021, 08:05

В Екатеринбурге ночью в двух многоэтажках горели двери мусоропровода

Спасатели тушат пожар в доме

Оба пожара случились после 2:00 в микрорайоне Ботанический. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 12 апреля в микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге в многоэтажках горели двери мусоропровода. Речь идёт о 12-этажных домах на Родонитовой и Крестинского.

Оба пожара случились после 2:00. Первым загорелся дом на Родонитовой. На место происшествия выезжали 9 спасателей на трёх спецмашинах. Они полностью справились с огнём к 2:26. Установлено, что огонь на площади 4 кв. м повредил дверь мусоропровода в подъезде на первом этаже.

Похожи инцидент случился в многоэтажке на Крестинского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Около 2:30 там также загорелась дверь мусоропровода в подъезде на первом этаже. Шесть приехавших пожарных справились с огнём к 2:51. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

Пострадавших и эвакуированных в обоих происшествиях нет.

Сюжет

Поджигатели
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