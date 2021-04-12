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12 апреля 2021, 08:36

Вычислены телефонные мошенники, вымогавшие деньги от имени митрополита Екатеринбургского Евгения

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Митрополит Евгений рассказал о своём "двойнике". Фото: Алексей Кунилов

Об этом рассказал сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Мошенник просил деньги, представляясь митрополитом по телефону.

Его уже вычислили полицейские. Звонившим оказалися заключённый одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.

"За что он попал туда — мне не рассказали, но наверняка не хочет терять квалификацию и "подрабатывает на дому". Не дайте обмануть себя! Если вам поступит звонок от моего имени "дай денег" — не давайте! Требуйте личной встречи, или звоните в епархию. Все официальные просьбы на то и официальные, чтобы быть подтверждёнными. Во избежание фейков!", - написал владыка в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что раскрыла телефонных мошенников добрая знакомая, которая хороша знает голос митрополита Евгения. Мошенники просили у неё 9 тысяч рублей. Такое же обращение поступило руководству женщины в Москву, на головное предприятие.

Добавим, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Полиция уже не раз обращалась к гражданам с просьбой не сообщать данные банковских карт и пороли по телефону.

Областная газета Свердловской области

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