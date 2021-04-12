В Каменске-Уральском проверили школу, где при пожаре пострадали две ученицы

В школе не были исполнены требования закона о безопасности несовершеннолетних в ходе образовательного процесса. Фото: Павел Ворожцов.

В школе Каменска-Уральского прошла проверка после травмирования двух учениц во время пожара. По результатам к ответственности привлекли сотрудников учебного заведения.

Напомним, днём 2 февраля в МАОУ СОШ № 7 произошёл пожар. Из-за возгорания в раздевалке для старших классов из здания эвакуировали 190 человек, в том числе 161 ребёнка. В результате инцидента также пострадали две школьницы (2005 и 2007 годов рождения), которые позже обратились в больницу. Первой был поставлен диагноз "термический ожог II-III степени обоих бёдер площадью 2 %", второй – "токсическое действие окиси средней степени тяжести".

По данному факту прокуратурой была организована проверка. Как выяснилось, в школе должностными лицами не были исполнены требования закона о безопасности несовершеннолетних в ходе образовательного процесса. В адрес директора школы прокуратура внесла представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности были привлечены замдиректора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по административно-хозяйственной работе и учитель.

Кроме того, в отношении и.о. директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Суд оштрафовал и.о. директора на 10 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.