СКР выясняет обстоятельства падения девочки с лошади в Екатеринбурге

Юная наездница упала и получила травмы. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 7-летняя девочка упала с лошади на Плотинке. Её оспитализировали в больницу.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области начал доследственную проверку. Установлено, что девочка с мамой во время прогулки в центре города в эти выходные решили покататься на лошади. Услугу по катанию верхом на лошади предоставило частное лицо. Когда девочка забралась на лошадь, животное повело себя непредсказуемо. В результате юная наездница упала и получила травмы.

"Устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью малолетней. Сотрудниками Следственного комитета опрашивают участников и очевидцев инцидента. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердовской области.