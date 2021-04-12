В Екатеринбурге горел полиуретан в производственном помещении

До из прибытия здание покинули 20 человек. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге на улице Академика Вонсовского произошёл пожар. В производственном помещении на площади 11 "квадратов" горел полиуретан.

К месту происшествия на десяти спецмашинах выезжали 37 спасателей. До их прибытия здание покинули 20 человек. Пострадавших нет. Известно, что огонь повредил кузов автомобиля Nissan.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели ликвидировали открытое горение. В 12:05 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.