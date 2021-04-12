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Общество / Происшествия
12 апреля 2021, 15:25

В Екатеринбурге горел полиуретан в производственном помещении

пожар

До из прибытия здание покинули 20 человек. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге на улице Академика Вонсовского произошёл пожар. В производственном помещении на площади 11 "квадратов" горел полиуретан.

К месту происшествия на десяти спецмашинах выезжали 37 спасателей. До их прибытия здание покинули 20 человек. Пострадавших нет. Известно, что огонь повредил кузов автомобиля Nissan. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, спасатели ликвидировали открытое горение. В 12:05 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Полиуретан применяется практически во всех сферах промышленности, для изготовления защитных покрытий, лакокрасочных изделий, герметиков, имплантатов и прочих изделий. Из полиуретана, благодаря его чрезвычайно высокой износостойкости, изготавливаются подошвы обуви, спортивные шины.

Областная газета Свердловской области

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