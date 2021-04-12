Прокуратура Екатеринбурга провела проверку после сообщений о девочке, провалившейся под лёд

Обязанности по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья возлагаются на администрацию района. Фото: Александр Исаков.

Прокуратура организовала проверку после сообщений о провале ребёнка под лёд на городском пруду Екатеринбурга. Ведомство направило в администрацию Верх-Исетского района представление с требованием устранить нарушения при организации мер безопасности в зимне-весенний период.

Напомним, в воскресенье, 11 апреля, в акватории городского пруда, неподалёку от бизнес-центра "Президент", под лёд провалилась несовершеннолетняя девочка. Девочку спасли проходившие мимо мужчины.

Согласно действующему законодательству, обязанности по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья возлагаются на администрацию района, в введении которой находится водный объект.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ненадлежащее обеспечение мер безопасности со стороны Верх-Исетского района города в зимне-весенний период создавало реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. В связи с этим районная прокуратура внесла в адрес главы Верх-Исетского района представление об устранении допущенных нарушений.

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