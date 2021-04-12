Пациентка екатеринбургской ДГБ №15 обнаружила в каше мышиный хвост

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проверку в отношении медучреждения и организатора питания. Фото: Алексей Кунилов.

Одна из пациенток детской городской больницы №15 в Екатеринбурге обнаружила в своей каше мышиный хвост. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проверку в отношении медучреждения и организатора питания.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка организована после появления сообщений об инциденте в СМИ. Было установлено, что в самой больнице комбината питания нет, а вся еда заказывается у сторонней компании.

"В ходе проверки будут выяснены причины и условия, которые могли способствовать данному правонарушению (попаданию постороннего предмета в блюдо)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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