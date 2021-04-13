В Екатеринбурге врачи борются за жизнь ребёнка, который выпал из окна

С наступлением весенне-летнего периода несчастные случаи с детьми происходят чаще, а москитные сетки не могут уберечь ребёнка. Фото: Павел Ворожцов

Мальчик 2015 года рождения доставлен в ДГКБ № 9 в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошёл накануне в одном из домов Екатеринбурга на ЖБИ. Предварительно известно, что ребёнок выпал из окна на шестом этаже, облокотившись на москитную сетку. Скорую вызвали очевидцы. СКР и МВД начали проверку.

"В момент произошедшего ребёнок находился дома вместе с родителями. Пока взрослые отлучились на кухню, малолетний зашёл на балкон и, подойдя к открытому окну, опёрся на москитную сетку, в результате чего произошло его падение с одного из верхних этажей. Выясняются все обстоятельства случившегося, опрашиваются родители и очевидцы", - рассказал старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых уточнил, что сообщение о происшествии с мальчиком поступило в отдел полиции № 2 УМВД по Екатеринбургу в 20:12.

"Мальчик из благополучной семьи, которая не состоит на учёте в органах внутренних дел. Он пока единственный наследник у родителей, отчего трагедия ещё более ужасная. В результате падения ребёнок получил травмы различной степени тяжести, после чего его госпитализировали в ДГКБ № 9 в тяжёлом состоянии. По данному факту представители МВД проводят проверку, по её результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", - сообщил полковник Горелых.

Отметим, что к родителям уже не раз обращались с просьбой не оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами. С наступлением весенне-летнего периода несчастные случаи с детьми происходят чаще, а москитные сетки не могут уберечь ребёнка.

Памятка для родителей: