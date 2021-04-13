На Белоярском водохранилище спасли 11 рыбаков-любителей

В Свердловской области спасли 11 рыбаков-любителей. 10 из них провалились под лёд, ещё один оказался на льдине.
Об инциденте диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Заречного сообщили очевидцы. К Белоярскому водохранилищу были направлены два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда. Они доставили рыбаков на берег. На земле любителей подлёдной рыбалки осмотрели медики. От госпитализации спасённые отказались.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, всего к спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек, в том числе от министерства две единицы техники и четыре человека.
Свердловчанам напоминают об опасности выхода на лёд в весенний период!
Стоит также помнить, что в соответствии с действующим областным законодательством выход под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.
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