На Белоярском водохранилище спасли 11 рыбаков-любителей

Всего к спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Свердловской области спасли 11 рыбаков-любителей. 10 из них провалились под лёд, ещё один оказался на льдине.

Об инциденте диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Заречного сообщили очевидцы. К Белоярскому водохранилищу были направлены два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда. Они доставили рыбаков на берег. На земле любителей подлёдной рыбалки осмотрели медики. От госпитализации спасённые отказались.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, всего к спасательной операции привлекались пять единиц техники и 11 человек, в том числе от министерства две единицы техники и четыре человека.

Свердловчанам напоминают об опасности выхода на лёд в весенний период! Стоит также помнить, что в соответствии с действующим областным законодательством выход под запрещающие аншлаги наказывается административным штрафом в размере до 5000 рублей.

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