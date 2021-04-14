В Екатеринбурге на Широкой Речке сгорели дом, гараж и 4 автомобиля

Тушение огня осложнялось наличием газовых баллонов в помещении гаража и угрозой распространения на соседние дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге 20 спасателей потушили крупный пожар в частном секторе на ул. Соболева. На площади 350 кв. м сгорели частный дом, надворные постройки, частный гараж и 4 автомобиля.

Возгорание на Широкой Речке произошло накануне вечером, однако полностью справиться с огнём удалось только к полуночи. Пострадавших нет.

"На момент пожара в доме и помещении гаража никого не было. Тушение огня осложнялось наличием газовых баллонов в помещении гаража и угрозой распространения на соседние дома. Благодаря слаженным действиям пожарных Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось избежать дальнейшего распространения огня на частные дома", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что жители Широкой Речки сообщили, что запах гари распространялся по всему микрорайону, а клубы дыма были видны за несколько километров.