Пятерых детей ищут после пожара под Нижним Тагилом

При пожаре пострадали двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В селе Бызово Горноуральского городского округа произошёл пожар в частном доме. Пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка.

Также известно, что спасатели ищут пятерых детей. Они могли находиться в доме во время пожара.

"По оперативным данным, при возгорании пострадали четыре человека – двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года. Кроме того, спасатели ищут ещё пятерых детей, которые, могли находиться в помещении", – рассказали в департаменте информполитики региона.

В связи с инцидентом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения. Так, Минздраву необходимо оказать медпомощь пострадавшим, которых уже доставили в больницу Нижнего Тагила. В свою очередь содействие в поиске детей должно оказать министерство общественной безопасности.

Также по поручению главы региона на место ЧП выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.