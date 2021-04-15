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Общество / Происшествия
15 апреля 2021, 08:31

Пятерых детей ищут после пожара под Нижним Тагилом

пожар

При пожаре пострадали двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В селе Бызово Горноуральского городского округа произошёл пожар в частном доме. Пострадали четыре человека, в том числе два ребёнка.

Также известно, что спасатели ищут пятерых детей. Они могли находиться в доме во время пожара.

"По оперативным данным, при возгорании пострадали четыре человека – двое взрослых и двое детей – 3 года и 1,3 года. Кроме того, спасатели ищут ещё пятерых детей, которые, могли находиться в помещении", – рассказали в департаменте информполитики региона.

В связи с инцидентом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения. Так, Минздраву необходимо оказать медпомощь пострадавшим, которых уже доставили в больницу Нижнего Тагила. В свою очередь содействие в поиске детей должно оказать министерство общественной безопасности.

Также по поручению главы региона на место ЧП выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

Областная газета Свердловской области

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