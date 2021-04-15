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15 апреля 2021, 09:00

При пожаре в свердловском селе погибли четыре ребёнка

пожар

Во время проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребёнка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Стали известны подробности ночного пожара в селе Бызово Горноуральского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие.

Информация о полыхающем одноэтажном деревянном доме на ул. Рябиновая поступила на пульт диспетчера в 1:45 15 апреля. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП через семь минут.

"К моменту прибытия огнеборцев одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным министерства, до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе два ребёнка. Их госпитализировали в медучреждение с ожогами.

Во время проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребёнка. Ещё один ребёнок может находится под завалами. Его поиски продолжаются.

Добавим, в связи с инцидентом глава региона Евгений Куйвашев уже дал несколько поручений. Известно, что на место ЧП выехал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.

Областная газета Свердловской области

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