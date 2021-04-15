На Среднем Урале возбуждено уголовное дело после смерти детей в пожаре

Сотрудники СКР, МЧС и полиции проводят осмотр места ЧП, допрашивают свидетелей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ночь на 15 апреля в свердловском посёлке Бызово сгорел дом многодетной семьи. Данным инцидентом уже заинтересовались представители следственного комитета, полиции и прокуратуры.

По предварительным данным, в пожаре погибли девочка 2013 года рождения и четыре мальчика – 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Спасти удалось только двух детей – мальчика 2017 года рождения и новорождённую девочку. Их с ожогами 8 и 10 процентами тела доставили в детскую горбольницу Нижнего Тагила вместе с матерью.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, по сообщению о гибели в пожаре пяти детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас сотрудники СКР во взаимодействии с представителями МЧС и полиции проводят осмотр места ЧП, допрашивают свидетелей. Также специалисты отрабатывают различные версии пожара, в том числе ветхость электропроводки и нарушение правил противопожарной безопасности.

По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерия Горелых, ранее семья состояла на учёте в полиции, но недавно с учёта была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов.

Также известно, что прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры, информирует прокуратура Свердловской области.

Ранее стало известно, что во время проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребёнка. Ещё один ребёнок может находится под завалами. Его поиски продолжаются.

Добавим, в связи с инцидентом глава региона Евгений Куйвашев уже дал несколько поручений. На место ЧП выехал глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников.