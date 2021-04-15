Пожар в селе Бызово унёс жизни пятерых детей

К моменту прибытия огнеборцев кровля деревянного дома успела обрушиться: сообщение о пожаре поступило слишком поздно. Фото: пресс-служба регионального управления Следственного комитета

В селе Бызово Горноуральского городского округа в ночь на 15 апреля произошёл пожар в частном доме на улице Рябиновой. Там проживала многодетная семья, в которой было семеро детей. Спастись из огня удалось только взрослым и двум малышам. Пятеро детей, старшая из которых училась в первом классе, погибли.

Пожар произошёл в 1:45 ночи. Спасатели прибыли через семь минут после сообщения о пожаре, но старый дом уже был объят огнём, обрушилась кровля. До прибытия пожарных из огня успели выбраться двое взрослых и двое детей – 1,3 и 3 года. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами. Глава региона Евгений Куйвашев дал поручение минздраву организовать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

В три часа пожар был потушен, и при разборке обгоревших фрагментов дома спасатели обнаружили тела четырёх детей – одной девочки и трёх мальчиков. Соседи подсказали, что в семье было всего семеро детей, и еще один мальчик может находиться под завалами. Ребёнка объявили пропавшим без вести и продолжили поиски. Через несколько часов было найдено тело пятого малыша.

Сотрудники полиции, специалисты МЧС и регионального управления Следственного комитета отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки или нарушениями правил пожарной безопасности. Деревянный дом с печным отоплением был построен ещё в 1957 году. Многодетная мама приобрела его недавно на средства материнского капитала. После покупки в доме установили новую печь.

На месте трагедии побывал глава Горноуральского округа Дмитрий Летников. Он сообщил корреспонденту «Облгазеты», что глава местной администрации и соседи характеризуют пострадавшую семью положительно.

– Семья стояла на учёте в органах соцзащиты как многодетная, получала все полагающиеся выплаты. Дети были всегда сыты, аккуратно одеты. Старшая девочка посещала школу. Для села и всего нашего округа гибель детей – настоящая трагедия, – поделился Дмитрий Летников.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что в настоящее время допрошены свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В тему Ровно два года назад на той же улице Рябиновой в Бызово в пожаре погибла двухлетняя девочка. Пытавшийся отыскать её в дыму отец получил серьёзные ожоги.

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