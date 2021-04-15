Глава СКР взял на контроль ситуацию с гибелью детей в пожаре на Среднем Урале

Следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Фото: сайт СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат ведомства о ходе расследования уголовного дела по факту гибели детей при пожаре в свердловском посёлке Бызово. Следователи устанавливают причины и условия произошедшего.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля произошёл пожар под Нижним Тагилом, в селе Бызово, в результате которого погибли пять детей – о четырёх жертвах писала "ОГ", позднее спасатели нашли тело ещё одного ребёнка. Ещё четверо – двое взрослых и двое детей – госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. На место происшествия выезжали представители министерства общественной безопасности вместе с главой Горноуральского ГО Дмитрием Летниковым.

Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга заявил, что по сообщению о гибели в пожаре детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщается на сайте СК РФ, сейчас следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МЧС и МВД проводят необходимые следственные мероприятия на месте трагедии. Следователи опрашивают свидетелей, осматривают место пожара, изучают характеристику семьи, которая жила в сгоревшем доме.

Для определения точных причин гибели детей и причин возгорания проводятся необходимые судмедэкспертизы.

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