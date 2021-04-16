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16 апреля 2021, 15:06

Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку после эвакуации тысячи школьников

Машина скорой помощи в Академическом

Отравившимся детям оказывают помощь в больнице. Фото: Галина Соловьёва

16 апреля утром в школе №19 в Академическом произошёл пожар. Из здания были оперативно эвакуированы 1 154 школьника и 89 педагогов. Трое учеников госпитализированы с отравлением угарным газом.

По факту травмирования детей 2009 года рождения прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку.

"Будут установлены обстоятельства, при которых трём учащимся был причинён вред здоровью, причины и условия, способствовавшие данным событиям, а также дана оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья обучающихся", - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Установлено, что горела куртка обучающегося в раздевалке на первом этаже. Эвакуация из школы на ул. Павла Шаманова началась около 10:50. Огонь был потушен сотрудниками учреждения. Ученики смогли вернуься за парты уже в 11:15.

Областная газета Свердловской области

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