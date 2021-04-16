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16 апреля 2021, 17:10

Прокуратура организовала проверку по факту массового ДТП в Талицком районе с одним погибшим

Авария

Авария произошла на 234-м км дороги, на участке проведения дорожно-ремонтных работ. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" в Талицком районе произошло массовое ДТП с участием четырёх грузовиков и одной лековушки, в результате которого погиб один человек. Прокуратура Талицкого района организовала проверку соблюдения требований закона о безопасности дорожного движения.

Авария произошла на 234-м км дороги, на участке проведения дорожно-ремонтных работ. По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля не соблюдал скоростной режим и дистанцию движения, в результате чего допустил столкновение с машинами для которых горел красный сигнал светофора.

В аварии пострадали пять человек, один из которых - пассажир легкового автомобиля - скончался на месте.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что надзорное ведомство поставило на контроль проведение доследственной проверки по факту смертельного ДТП.

Областная газета Свердловской области

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