В Свердловской области с рельсов сошли два вагона с лесом

По факту схода двух вагонов организована проверка. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В районе станции Филькино Свердловской железной дороги на подъездных путях, принадлежащих ООО "Уралтранслес", произошёл сход двух вагонов, гружёных лесом. По данному факту Серовской транспортной прокуратурой организована проверка.

Известно, что инцидент произошёл накануне вечером. Обстоятельства инцидента уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет, передаёт пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Серовская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор.