В Екатеринбурге ночью горел 16-этажный дом

На площади 10 кв. м огонь повредил домашнее имущество в квартире на 12-м этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 19 апреля в Екатеринбурге загорелся 16-этажный дом на Сыромолотова. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 29 жильцов. Одного человека выводили по лестнице с помощью маски "Самоспасатель".

Пожар произошёл после полуночи. На место происшествия выезжали 19 спасателей на пяти спемашинах. Установлено, что возгорание случилось в квартире на 12-ом этаже.

"В 00:32 открытое горение было ликвидировано. В 1:28 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. На площади 10 кв. м огонь повредил домашнее имущество в квартире на 12-м этаже. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе трагичный пожар произошёл в свердловском селе. При пожаре в частном доме на Рябиновой в с. Бызово Горноуральского ГО погибли пять детей. Спастись из огня удалось только взрослым и двум малышам. Пятеро детей, старшая из которых училась в первом классе, погибли.