В Екатеринбурге мотоциклист насмерть сбил пешехода на Сортировке

Мотоциклистам рекомендуют умело и обдуманно пользоваться скоростными возможностями мотоцикла. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Таватуйской произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Последний скончался от полученных травм через два часа.

Авария произошла накануне поздно вечером. Установлено, что мужчина 1989 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте. В это время мотоцикл Хонда СВR600RR ехал по ул. Таватуйская со стороны Надеждинской в сторону Бебеля и не смог вовремя затормозить.

Пешеход получил открытый перелом правой голени, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и внутричерепную гематому. Его пытались спасти врачи ГКБ № 23. 28-летнего водителя мотоцикла с 11-летним стажем доставили в ту же больницу с переломом плеча, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания.

"Госавтоинспекция обращается к пешеходам с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД, быть внимательными на дороге, переходить проезжую часть в строго установленных местах. Водителям мототранспорта нужно помнить, что мотоцикл является транспортом повышенной опасности", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.