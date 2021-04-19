Темы дня

Общество / Происшествия
19 апреля 2021, 08:24

В Екатеринбурге мотоциклист насмерть сбил пешехода на Сортировке

Мотоцикл

Мотоциклистам рекомендуют умело и обдуманно пользоваться скоростными возможностями мотоцикла. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Таватуйской произошло ДТП с участием мотоцикла и пешехода. Последний скончался от полученных травм через два часа.

Авария произошла накануне поздно вечером. Установлено, что мужчина 1989 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте. В это время мотоцикл Хонда СВR600RR ехал по ул. Таватуйская со стороны Надеждинской в сторону Бебеля и не смог вовремя затормозить.

Пешеход получил открытый перелом правой голени, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и внутричерепную гематому. Его пытались спасти врачи ГКБ № 23. 28-летнего водителя мотоцикла с 11-летним стажем доставили в ту же больницу с переломом плеча, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания.

"Госавтоинспекция обращается к пешеходам с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД, быть внимательными на дороге, переходить проезжую часть в строго установленных местах. Водителям мототранспорта нужно помнить, что мотоцикл является транспортом повышенной опасности", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Водителям мотоциклов рекомендуют своевременно и чётко подавать предупредительные сигналы перед маневрированием, умело и обдуманно пользоваться скоростными возможностями мотоцикла и в обязательном порядке использовать защитную экипировку, в том числе шлем.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2021, 11:34 / Общество
Алексей Орлов пообещал завершить реконструкцию Макаровского моста к концу 2021 года
19.04.2021, 11:10 / Общество
Три человека пострадали при столкновении поезда с машиной на свердловском переезде
19.04.2021, 10:39 / Общество
В Екатеринбурге ремонт дорог приурочили к 60-летию первого полёта человека в космос
19.04.2021, 10:29 / Общество
В Свердловской области за три месяца жертвами мошенников стали более 1500 человек
19.04.2021, 09:16 / Общество
Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 13 городах Свердловской области