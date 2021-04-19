В Свердловской области за три месяца жертвами мошенников стали более 1500 человек

В управлении МВД просят граждан быть внимательнее и не называть данные карт и коды из смс. Фото: Павел Ворожцов Фото: Павел Ворожцов

В первом квартале 2021 года свои деньги отдали мошенникам 1644 свердловчанина. Среди потерпевших есть работники финансовых учреждений, врачи, пенсионеры и даже сотрудники правоохранительных учреждений.

Отмечается, что многие из них знали о существующих схемах обмана, однако всё равно попались на уловки преступников.

В связи с этим глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых напомнил о самых распространённых схемах мошенничества:

людям могут позвонить и сообщить, что кто-то из родных совершил ДТП. А для того, чтобы избежать тюрьмы, потребуют крупную сумму денег. Следует перезвонить своим близким сами и узнать у них, так ли это;

телефонные мошенники могут предлагать снять порчу;

граждан могут запугать "взломом" банковского счёта и проведением сомнительных операций с ним. Не сообщайте никому свои данные (реквизиты карты, пин-коды из смс, CVV код с обратной стороны);

мошенники нередко пугают "компьютерной атакой" на телефон и просят установить специальное приложение. Не делайте этого.

Мошенники могут представляться сотрудниками любых правоохранительных органов, звонить с подменных номеров идентичных реальным государственным ведомствам. В пресс-службе ГУ МВД напоминают, что спецслужбы и банковские операторы никогда не звонят напрямую владельцам счетов. Положите трубку и перезвоните в банк или полицию самостоятельно.

На сайте ведомства есть видеоролики, направленные на профилактику обмана граждан. Посмотрите их.

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