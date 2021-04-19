Темы дня

Общество / Происшествия
19 апреля 2021, 11:10

Три человека пострадали при столкновении поезда с машиной на свердловском переезде

Поезд столкнулся с машиной

Прокуроры проверят содержание железнодорожного переезда. Фото: Уральская транспортная прокуратура

19 апреля утром ДТП произошло на 4 пикете 23 км перегона Решёты - Седельниково. В результате столкновения поезда с иномаркой пострадали три человека.

По факту аварии на переезде Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор.

Установлено, что одиночный локомотив въехал в иномарку Skoda Octavia около 8:45 на регулируемом железнодорожном переезде. Дополнительная информация о пострадавших пока не ракскрывается.

"Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе контрой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе Уральской ртанспортной прокуратуры.

Добавим, что всего на Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов.

Читайте также:

В 2020 году на Свердловской магистрали обновили 140 железнодорожных переездов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2021, 11:34 / Общество
Алексей Орлов пообещал завершить реконструкцию Макаровского моста к концу 2021 года
19.04.2021, 11:10 / Общество
Три человека пострадали при столкновении поезда с машиной на свердловском переезде
19.04.2021, 10:39 / Общество
В Екатеринбурге ремонт дорог приурочили к 60-летию первого полёта человека в космос
19.04.2021, 10:29 / Общество
В Свердловской области за три месяца жертвами мошенников стали более 1500 человек
19.04.2021, 09:16 / Общество
Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 13 городах Свердловской области