Три человека пострадали при столкновении поезда с машиной на свердловском переезде

Прокуроры проверят содержание железнодорожного переезда. Фото: Уральская транспортная прокуратура

19 апреля утром ДТП произошло на 4 пикете 23 км перегона Решёты - Седельниково. В результате столкновения поезда с иномаркой пострадали три человека.

По факту аварии на переезде Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал прокурор.

Установлено, что одиночный локомотив въехал в иномарку Skoda Octavia около 8:45 на регулируемом железнодорожном переезде. Дополнительная информация о пострадавших пока не ракскрывается.

"Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе контрой будет дана оценка содержанию железнодорожного переезда. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе Уральской ртанспортной прокуратуры.

Добавим, что всего на Свердловской железной дороге эксплуатируется 509 переездов.

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