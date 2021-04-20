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20 апреля 2021, 17:30

В Асбесте на площади 700 "квадратов" полыхают покрышки

большой пожар

Пожарные принимают все меры для ликвидации открытого горения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня днём в Асбесте на улице Заводская случился пожар. На площади 700 квадратных метров полыхают автомобильные покрышки.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:57. К месту происшествия на шести спецмашинах выехали 15 спасателей. Чтобы локализовать пожар им потребовалось четыре часа. 

Сейчас сотрудники МЧС принимают все меры для ликвидации открытого горения. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой, сильной задымленностью и безводностью района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, спасателями был организован подвоз воды от водоисточника с расстояния 1,5 км. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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