В Нижнем Тагиле спасли двух рыбаков

При помощи спасательной доски и жилетов рыбаков эвакуировали на землю. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле два рыбака оказались на тонком льду в 500 метрах от берега. Чтобы доставить их на сушу, спасателям пришлось облачиться в гидрокостюмы.

Информация об инциденте на акватории Нижнетагильского городского пруда поступила на единый телефон экстренных служб накануне вечером. На место выдвинулись сотрудники Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. При помощи спасательной доски и жилетов они эвакуировали мужчин на землю. От медпомощи любители рыбалки отказались.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, спасателям пришлось несколько раз погрузиться в ледяную воду. Однако, чтобы сберечь своё здоровье, они предусмотрительно облачились в гидрокостюмы.

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